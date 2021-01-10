Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада: в Пулково задерживают рейсы

Все рейсы, которые должен был принять терминал, задерживаются.

Аэропорт Краснодара приостановил прием рейсов в связи со снегопадом. Задержаны пять рейсов на прилет и 11 на вылет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международного аэропорта Краснодара.

Сотрудники аэропорта занимаются расчисткой аэродрома от снега. Некоторые рейсы направляют в соседние города: в Ростов-на-Дону, в Минеральные Воды и Анапу.

Судя по онлайн-табло «Пулково», на данный момент задержаны три рейса до Краснодара. Их должны были осуществлять авиакомпании «Победа», «Алроса» и «Россия». На сегодня запланированы еще два вылета, проходит регистрация, но пока непонятно, состоятся ли вылеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в воскресенье задержали вылет семи самолетов. Причины задержки рейсов не сообщаются.