В Пулково в воскресенье задержали вылет семи самолетов

В Пулково в воскресенье задержали вылет семи самолетов
Изменений в расписании нет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье, 10 января, сопровождается задержками семи рейсов, планируемых к вылету из воздушной гавани Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Пулково.

Таким образом, в Петербурге задержали рейс в Москву авиакомпании S7, два рейса в столицу авиакомпании «Уральские авиалинии», рейсы в Нижнекамск авиакомпании «Победа», в Сочи авиакомпании Pegas Fly, в Калининград «Уральских авиалиний» и в Калугу авиакомпании «Азимут».

Причины задержки рейсов не сообщаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.

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