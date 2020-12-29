Setl Group построил детский сад на Октябрьской набережной

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в проекте высокого комфорт-класса «Pulse на набережной». Садик сможет принять 190 малышей. Ему уже присвоили номер 71.

Для украшения фасадов детского сада использована штукатурка ярких оттенков, в том числе лимонная, соответствующая тону плитки на стенах жилого комплекса. А также малиновая и необычная нежно-лавандовая и пастельно-синяя. Лавандовые акценты встречаются и на отдельных элементах игровой зоны во дворе детского сада.

Здание рассчитано на 10 групп – от малышей до 3-х лет и тех, кто готовится к школе. Здесь есть все необходимое для гармоничного развития детей, в том числе музыкальный и физкультурный залы, а также игровые комнаты. Часть оборудования для садика приобрел холдинг. Это стиральные и сушильные машины, а также оборудование для кухни – холодильники, электрические плиты, жарочный шкаф.

На территории перед садиком Setl Group благоустроил площадки с навесами от дождя, песочницами, беседками, интересными игровыми модулями и спортивную площадку.

Эксклюзивным брокером проекта «Pulse на набережной» выступает «Петербургская Недвижимость».