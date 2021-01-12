Перечислены места Петербурга и Ленобласти, где можно покататься на беговых лыжах

Трассы подойдут для всех любителей активного отдыха.

Тренер сборных команды Санкт-Петербурга и России по спортивному ориентированию Константин Волков рассказал, какие трассы Петербурга и Ленобласти лучше всего подходят для катания на беговых лыжах. Об этом сообщает Peterburg2. Трассы подойдут и для любителей «классики», и для фанатов конькового хода.

Он отметил, что почти в любом городском парке есть лыжни: это и Средняя Рогатка, и Нижний парк в Пушкине, и Павловский парк, и парки Победы, и ЦПКиО, и многие другие. Больше всего эксперту нравятся дорога в Кавголово или в Зеленогорске – они подойдут для любителей серьезной езды.

Волков добавил, что в социальной сети «Вконтакте» есть сообщество «Наша трасса», где спортсмены делятся снежными фотографиями и делятся своим опытом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с улиц Петербурга собрали более 200 тысяч кубометров снега.