С улиц Петербурга собрали более 200 тысяч кубометров снега

Все силы городских служб направлены на устранение последствий снегопада в Петербурге.

С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты петербургского Водоканала приняли 203500 кубометров снега, сообщили в Смольном.

Отмечается, что больше всего снега поступает на снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной и Кушелевской дороге, а также на стационарный снегоприемный пункт на Ново-Никитинской улице.

В городе работает 18 стационарных «снежных» объектов – 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.

В Петербурге сегодня выпадет небольшой снег. Столбики термометров покажут -9…-11 градусов, в Ленобласти ожидается -7…-12 градусов, на востоке до -13…-18 градусов. Ветер юго-восточного будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.