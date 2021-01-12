Врач назвал лекарства, которые опасно использовать при Covid-19

Врач назвал лекарства, которые опасно использовать при Covid-19
Специалист призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Фото: pixabay

При коронавирусной инфекции необходимо отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

По его словам, из-за указанных медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Специалист посоветовал пить больше воды и не мешать естественному процессу.

Как сообщил портал Yahoo life, Шаффцин также рекомендовал отказаться от ингалаяторов. Он призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ингалятор пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал лекарства, которые опасно использовать при Covid-19
Виктория Боня рассказала, как ей удалось прийти в форму после праздничных ...
Молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением
Каршеринг влетел в легковушку на пустой дороге на Дунайском
В России объяснили рост цен на яйца
Легендарный детский хирург скончался от коронавируса в Петербурге
Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланском
Спасатели достают людей из искореженного ВАЗ на Просвещения