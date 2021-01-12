Врач назвал лекарства, которые опасно использовать при Covid-19

При коронавирусной инфекции необходимо отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

По его словам, из-за указанных медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Специалист посоветовал пить больше воды и не мешать естественному процессу.

Как сообщил портал Yahoo life, Шаффцин также рекомендовал отказаться от ингалаяторов. Он призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

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