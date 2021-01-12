Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

Она добавила, что в разных регионах ситуация остается различной.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какова эпидемиологическая обстановка в России. Она отметила, что в целом по стране замечена стабилизация ситуации с заболеваемостью, но количество зараженных разнится в зависимости от региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения»,

— сказала Попова.

Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано 3,39 миллиона случаев заражения коронавирусом, 2,77 миллиона выздоровели. Летальных исходов — 61 389.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург поставят 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препарат привезут уже в эту среду.