В Петербург поставят 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Препарат привезут уже в эту среду.

В Санкт-Петербурге ожидают поставку 20 тысяч доз вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Он отметил, что препарат привезут 13 января и либо завтра к вечеру, либо послезавтра его начнут развозить по прививочным пунктам. Сарана добавил, что нет документов, согласно которым в Петербург привезут 500 тысяч доз вакцины, о которых говорил губернатор Александр Беглов.

Представитель ведомства добавил, что на данный момент в городе вакцинировано более 14 тысяч человек. Временно запись на вакцинацию приостановлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 10%.