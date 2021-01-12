Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 10%

В Северной столице за сутки выявили 2731 нового пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Днем ранее в городе нашли 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего за одни сутки прирост заболевших коронавирусом в Петербурге снизился почти на 10%.

При этом, количество смертельных случаев коронавирус в городе на Неве за минувшие сутки увеличилось. За один день в городе зафиксировали 68 летальных исходов, а накануне жертвами коронавируса стали 42 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на карантине остаются 1820 человек. За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 29983 человека.