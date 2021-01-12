В Петербурге на карантине остаются 1820 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 29983 человека.

На карантине находится 1820 человек. Из них 1539 — на самоизоляции, 281 человек – контактные, сообщили утром 12 января в администрации Петербурга. Обработано 4602 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1153 петербургских волонтера.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 425 269 случаев заражения, выздоровело 2 800 675 пациента, умер 62 273 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.