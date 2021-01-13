Риелторы назвали лучшее время для покупки жилья в 2021 году

Риелторы назвали лучшее время для покупки жилья в 2021 году
Поторопиться с покупкой жилья стоит уже сейчас - в дальнейшем эксперты прогнозируют рост и спроса на недвижимость, и стоимости квартир. Фото: pixabay

Наиболее выгодным временем для покупки жилья в 2021 году эксперты называют период с января по март, когда намечается снижение спроса и замедление роста цен.

Опрошенные РИА Новости риелторы отмечают, что, как правило, наиболее подходящим моментом для приобретения недвижимости являются летний и предновогодний периоды, поскольку в это время с целью привлечения клиентов застройщики предлагают различные акции. В 2021-м ситуация, однако, обстоит иначе — покупать квартиру лучше в начале года.

Эксперты прогнозируют возможный небольшой спад цен еще в начале мая, однако существенных скидок в первом полугодии все равно ждать не стоит. Спрос на недвижимость при этом останется активным ввиду продления программы льготного ипотечного кредитования. Наиболее динамичный рост цен, скорее всего, ждет рынок жилья осенью и в декабре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Ленобласти власти помогли с квартирами 250 молодым семьям.

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