В 2020 году Ленобласть помогла с квартирами 250 молодым семьям

За 12 месяцев прошлого года 250 молодых семей в Ленобласти улучшили жилищные условия благодаря государственным программам.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках программ поддержки молодых жителей региона и молодых семей в Ленобласти были приобретены квартиры общей площадью 12,6 тыс. квадратных метров. Новые квадратные метры получили жители из всех районов 47 региона.

В настоящее время в Ленобласти работают две программы, в рамках которого молодые могут получить сертификаты на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. В 2020 году на эти цели было выделено 373 млн рублей.

В 2021 году субсидии получат 265 молодых семей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 148 семей получат арендное жилье для улучшения условий в 2021 году.