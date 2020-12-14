В Петербурге 148 семей получат арендное жилье для улучшения условий в 2021 году

В Северной столице власти города развивают систему наемных домов. Планируется в следующем году обеспечить 148 семей арендными квартирами.

Как сообщают в Смольном, в понедельник, 14 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов рассмотрел на рабочем совещании перспективы развития фонда арендного жилья. Были внесены изменения в порядок предоставления недвижимости.

«Плата по коммерческому договору была установлена с учетом материального положения семей. Изменилась и форма предоставления жилья в аренду. Но те, кто заключил договор до 2017 года, имеют право его продлевать и выкупать жилье с понижающим коэффициентом», – заявил Александр Беглов.

В Петербурге на сегодняшний день есть три наемных дома. Их построили за деньги из городского бюджета. В них проживают 214 семей. Арендная плата составляет 8,5 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и 16 тыс. за «трешку».

В следующем году подобный фонд пополнят еще 4 дома. Планируется улучшить жилищные условия для 148 семей. Всего в период с 2011 по 2017 год путем аренды жилищные условия улучшили 1278 семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный выделит 8,5 млрд рублей на поддержку общепита.