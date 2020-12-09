Смольный выделит 8,5 млрд на поддержку предпринимателей

Смольный выделит 8,5 млрд на поддержку предпринимателей
Батанов предложил и дальше поддерживать предпринимателей. Фото: gov.spb.ru

Власти собираются продлить все меры поддержки, чтобы помочь бизнесу в непростые времена.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов представил законопроект, согласно которому предпринимателям продолжат оказывать поддержку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

Отмечается, что на налоговую поддержку бизнеса готовы потратить 8,5 миллиардов рублей. Будет продлена льготная ставка 50% при уплате налога на имущество организациями гостиничного бизнеса, а «налоговые каникулы» хотят продлить на три года.

При этом Смольный не спешит вводить дополнительные меры поддержки, так как власти верят, что ситуация будет улучшаться и это не понадобится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские рестораторы и отельеры просят помощи у Путина. Бизнесмены пошли на крайние меры, чтобы добиться смягчения ограничения в городе.

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