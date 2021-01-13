Ратибор и Вирсавия: какие имена давали новорожденным в Ленобласти в 2020 году

В Управлении отдела Записи актов гражданского состояния Ленинградской области рассказали о самых популярных и самых необычных именах, которые давали малышам в прошлом году.
Среди мальчиков чаще всего появлялись на свет Артем и Александр, также нередко малышам давали имена Михаил, Максим, Иван и Матвей. Первым по популярности среди девичьих имен стала София. Не уступают ему такие распространенные варианты, как Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.
Самыми редкими женскими именами, встреченными в 2020 году, для работников областного ЗАГСа стали Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Лукерья. Мальчикам реже всего давали такие имена как Яков, Еремей, Пересвет, Ратибор и, как ни странно, Валентин. Всего по итогам года в Ленобласти на свет появилось 13,4 тысячи малышей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выкупил частный детский сад в Сестрорецке. На его месте открылся государственный садик.