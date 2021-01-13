В Сестрорецке появится новый филиал детского сада «Умка»

Санкт-Петербург выкупил и отремонтировал частный детский сад на улице Николая Соколова, 19 в Сестрорецке. Теперь это новая площадка детского сада №25 Курортного района «Умка» — одного из лучших в городе.

Дошкольное учреждение находится в новом микрорайоне Сестрорецка, в котором пока не было государственных детских садов поблизости. Тогда было принято решени выкупить частный детский сад, рассказал губернатор Александр Беглов. За 2,5 месяца в здании провели космический ремонт, привели порядок электрику, закупили оборудование для спортзала и бассейна, а также всю необходимую мебель и технику.

Работа, проведенная в столь короткие сроки, позволила уже осенью принять первых воспитанников. В 2021 году в здании отремонтируют цоколь и кровлю, а в 2022 году — благоустроят прилегающую территорию, прогулочные и спортивные площадки. При этом ранее детсад был рассчитан на 60 детей, а сейчас его посещают 150 малышей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Яхтенной перед Новым годом завершили строительство детского сада, затянувшееся на пять лет.