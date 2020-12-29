На Яхтенной достроили детский сад на 190 мест спустя 5 лет с начала работ

В Приморском районе строительство детского сада началось в 2015 году. Работы завершили только сейчас. Дошкольное учреждение на Яхтенной улице смогут посещать 190 детей.

Как сообщают в комитете по строительству, за пять лет строительства сменилось три подрядные организации. Происходило это из-за того, что застройщики срывали сроки работ. В итоге, завершить стройку смогла компания АО «Трест 68». Договор с ними ведомство заключило в мае текущего года.

Таким образом, здание площадью 5,5 тыс. квадратных метров рассчитано на 190 детей. Детский сад предполагает бассейн, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для индивидуальных занятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что частный детский сад в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На место происшествия направили полицейских и кинолога со служебной собакой. Стражи порядка осмотрели помещения детского сада и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов так и не нашли.