Частный детский сад в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Московском районе Петербурга полиция искала бомбу в частном детском саду на Благодатной улице.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 14 декабря в полицию обратилась администратор частного детского сада. Она рассказала, что на рабочий телефон позвонил незнакомец и заявил о заложенной в учреждении бомбе.
На место происшествия направили полицейских и кинолога со служебной собакой. Стражи порядка осмотрели помещения детского сада и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов так и не нашли.
На время осмотра были эвакуированы 26 детей и сотрудников детсада.
Личность незнакомца, сообщившего о бомбе, а также его местонахождение установить не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей дома на Просвещения эвакуируют из-за сообщения о минировании.