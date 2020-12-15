Частный детский сад в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Московском районе Петербурга полиция искала бомбу в частном детском саду на Благодатной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 14 декабря в полицию обратилась администратор частного детского сада. Она рассказала, что на рабочий телефон позвонил незнакомец и заявил о заложенной в учреждении бомбе.

На место происшествия направили полицейских и кинолога со служебной собакой. Стражи порядка осмотрели помещения детского сада и прилегающую к нему территорию, однако взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов так и не нашли.

На время осмотра были эвакуированы 26 детей и сотрудников детсада.

Личность незнакомца, сообщившего о бомбе, а также его местонахождение установить не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей дома на Просвещения эвакуируют из-за сообщения о минировании.