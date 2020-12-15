Жителей дома на Просвещения эвакуируют из-за сообщения о минировании

В Выборгском районе сотрудники полиции проводят эвакуацию жителей одного из домов после информации о минировании многоэтажки.

Инцидент произошел утром во вторник, 15 декабря, в доме №46 по проспекту Просвещения. Неизвестные сообщили о минировании дома. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», в доме может быть взрывное устройство.

«Поступила информация об якобы взрывном устройстве», – говорится в сообщении паблика.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Планерной грузовик сбил столб. Из-за этого местные жители остались без света. После этого водитель вышел из автомобиля, увидел последствия инцидента и скрылся с места. По предварительным данным, кроме «преграды» никто не пострадал.