Жителей дома на Просвещения эвакуируют из-за сообщения о минировании

Жителей дома на Просвещения эвакуируют из-за сообщения о минировании
Жителей эвакуируют. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Выборгском районе сотрудники полиции проводят эвакуацию жителей одного из домов после информации о минировании многоэтажки.

Инцидент произошел утром во вторник, 15 декабря, в доме №46 по проспекту Просвещения. Неизвестные сообщили о минировании дома. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», в доме может быть взрывное устройство.

«Поступила информация об якобы взрывном устройстве», – говорится в сообщении паблика.

Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Планерной грузовик сбил столб. Из-за этого местные жители остались без света. После этого водитель вышел из автомобиля, увидел последствия инцидента и скрылся с места. По предварительным данным, кроме «преграды» никто не пострадал.

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