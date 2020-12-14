На Планерной грузовик сбил фонарный столб: местные остались без света

Водитель вышел из автомобиля, посмотрел на результаты инцидента и уехал.

В Санкт-Петербурге ночью 14 декабря произошла авария с участием грузовика. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Планерной улице – там грузовик по непонятной причине снес фонарный столб. После этого водитель вышел из автомобиля, увидел последствия инцидента и скрылся с места. По предварительным данным, кроме «преграды» никто не пострадал.

Свидетели отмечают, что грузовик оставил их без света. После этого он направился к заправке на Камышовой улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Художников и Сиреневом починили свет. Местные жители сидели без света на протяжении полутора часов.