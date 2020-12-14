На Художников и Сиреневом починили свет

Местные жители сидели без света на протяжении полутора часов.

В Выборгском районе сегодня вечером, 14 декабря, починил электричество. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Известно, что свет отключили на проспекте художников и Сиреневом бульваре. Граждане отметили, что без света остались несколько домов. На место прибыли сотрудники аварийных служб, которые за полтора часа разобрались в обстоятельствах инцидента. К девяти часам вечера свет починили.

По предварительным данным, причиной сбоя стали технологические проблемы на кабельной линии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга внезапно остался без света. Фонари погасли на Большой Морской улице, Невском проспекте и набережной реки Мойки.