На Художников и Сиреневом починили свет

На Художников и Сиреневом починили свет
В Выборгском районе внезапно перестал работать свет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местные жители сидели без света на протяжении полутора часов.

В Выборгском районе сегодня вечером, 14 декабря, починил электричество. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Известно, что свет отключили на проспекте художников и Сиреневом бульваре. Граждане отметили, что без света остались несколько домов. На место прибыли сотрудники аварийных служб, которые за полтора часа разобрались в обстоятельствах инцидента. К девяти часам вечера свет починили.

По предварительным данным, причиной сбоя стали технологические проблемы на кабельной линии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что центр Петербурга внезапно остался без света. Фонари погасли на Большой Морской улице, Невском проспекте и набережной реки Мойки.

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