Центр Петербурга внезапно остался без света

Вечером 4 декабря с центральных улиц Северной столицы внезапно исчезло освещение. Блэкаут затронул даже Невский проспект.

Фонари погасли на Большой Морской улице, Невском проспекте и набережной реки Мойки. Пользователи социальных сетей, однако, быстро раскрыли причину «затемнения». Участник сообщества «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» рассказал, что уличную подсветку частично погасили из-за 3D-mapping шоу на Дворцовой площади.

Напомним, что представление проходит в рамках «Дней Эрмитажа», ежегодно празднующегося дня рождения главного музея города. Одним из запланированных мероприятий является световое шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа», которое должно состояться вечером 5 и 6 декабря. Из-за эпидобстановки посмотреть представление можно только в онлайн-формате.

Ранее gazeta.spb.ru писала подробнее об изменениях в показе 3D-шоу.