Световое 3D-шоу Эрмитажа пройдет только в онлайн-формате

В субботу и воскресенье, 5 и 6 декабря, на Дворцовой площади в Петербурге должно было состояться масштабное световое 3D-шоу в рамках «Дней Эрмитажа».

Предполагалось, что посещение представления будет ограничено — для этого было необходимо записаться заранее через интернет. Однако, как сообщили сегодня организаторы мероприятия, в связи с текущей обстановкой по коронавирусу было принято решение полностью перенести 3D-mapping шоу в онлайн-формат. Приобретенные ранее билеты будут аннулированы.

Обратим внимание, что шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» все равно можно посмотреть, находясь в более безопасных домашних условиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 1 декабря стартовали традиционные «Дни Эрмитажа», приуроченные ко 256-му дню рождения главного музея города.