Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве

В российской столице умер актер театра и кино Дмитрий Гусев. Он скончался на 45-м году жизни.

Об этом стало известно в среду, 13 января. По данным телеканала РЕН ТВ, мужчину нашли мертвым за рулем его автомобиля. Незадолго до этого артист возвращался со съемок, проходивших неподалеку от Курьяновской улицы в Москве.

Гусеву внезапно стало плохо за рулем, после чего он потерял сознание. Прохожие обратили внимание на его машину, которая «газовала» на месте. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но медикам уже не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть актера. Причина смерти уточняется.

Дмитрий Гусев отучился на актерском факультете Ярославского государственного театрального института. Сразу после получения диплома артист начал работать в московском Театре на Юго-Западе. За свою актерскую карьеру Гусев снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, среди которых «Глухарь», «Воронины», «Папины дочки», «Достоевский», «Кухня» и другие.