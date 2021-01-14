От коронавируса скончались еще 83 петербуржца

От коронавируса скончались еще 83 петербуржца
Коронавирус держит планку по суточному приросту в 3 тыс. человек в Петербурге. Фото: Pixabay

В Северной столице зафиксировали новое количество смертей от коронавируса. За минувшие сутки в городе скончались 83 пациента.

Об этом стало известно в четверг, 14 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, от новой болезни в городе за весь период пандемии умерли 8 тыс. 649 человек.

Кроме этого, есть и те, кто смогли успешно справиться с болезнью. Так за минувшие 24 часа от инфекции излечились 3 тыс. 551 петербуржец. Число за весь период пандемии достигло 176 тыс. 523 человек.

Отметим, что суточный прирост составил 3 тыс. 41 пациента. Петербург находится на втором месте в России по данному показателю. На первом месте столица страны – Москва. Там выявили 5 тыс. 893 человека за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в ВОЗ предсказывают еще более тяжелый год пандемии Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией новости СПб оперативный штаб суточный прирост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге снова более 3 тысяч случаев Covid-19 за сутки
В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки
В ТЦ Невского района «накрыли» торговую точку с подделками ...
От коронавируса скончались еще 83 петербуржца
В Петербурге спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 64%
В Москве продлили COVID-ограничения до 21 января
В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом «Аркадий ...
Полицейские Петербурга задержали лже-газовиков, которые обманули 80-летнего ...