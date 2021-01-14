В ВОЗ предсказывают еще более тяжелый год пандемии Covid-19

2021 год может оказаться более тяжелым для человечества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Болезнь набирает обороты и снова ставит рекорды по новым случаям.

Предположение об ухудшении ситуации выдвинул директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Об этом специалист написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам Майкла Райана, за последние недели заболеваемость коронавирусом снова достигла своего пика. За минувшие 7 дней в мире выявлено около 5 млн человек, больных инфекцией. Кроме этого, скончались 85 тыс. человек.

В целом, ситуация в регионах с коронавирусом находится в разных стадиях. Более половины заболевших за неделю приходится на Северную и Южную Америку. Более трети – на Европу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что американские ученые спрогнозировали поведение COVID-19 в ближайшие 10 лет.