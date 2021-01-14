Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной главы «Жителей блокадного Ленинграда» Ираиды Скрипачевой

"Память об Ираиде Борисовне Скрипачевой навсегда останется в наших сердцах", - заключил Макаров. Фото: пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петребурга

"Память об Ираиде Борисовне Скрипачевой навсегда останется в наших сердцах", - заключил Макаров. Фото: пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петребурга

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принес соболезнования родным и близким почетного председателя правления и основателя организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираиды Борисовны Скрипачевой в связи с её уходом из жизни.

Макаров отметил, что кончина Ираиды Борисовны — тяжелая утрата и для город-героя Ленинграда, и для Санкт-Петербурга. Скрипачева стала свидетелем страшных событий военных дней, и спустя много лет после этого почитала своим долгом основать общество жителей блокадного города.

«Благодаря её труду не одно молодое поколение Петербурга будет помнить бессмертный подвиг ленинградцев», — подчеркнул председатель ЗакСа.

Он также отметил исключительную честность и доброжелательность общественного деятеля и подчеркнул, что Ираиду Борисовну по-настоящему ценили и уважали её коллеги и единомышленники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ираида Борисовна Скрипачева ушла из жизни в четверг, 14 января, в возрасте 89 лет.