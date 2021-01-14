Ушла из жизни глава организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачева

"Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - отмечают в комитете по социальной политике. Фото: пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петребурга

"Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - отмечают в комитете по социальной политике. Фото: пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петребурга

В четверг, 14 января, стало известно о смерти почетного председателя правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираиды Борисовны Скрипачевой. Ей было 89 лет.

Петербурженка скончалась в Мариинской больнице. По предварительной информации, церемония прощания состоится в понедельник, 18 января. Ираида Борисовна родилась в 1931 году и всю блокаду пережила в осажденном Ленинграде. В 1990 году совместно с инициативными жителями Кировского района Скрипачева стала развивать первое районное общество «Жители блокадного Ленинграда», а с 2003 года стала председателем организации.

Как отмечают в комитете по социальной политике Северной столицы, в своей работе Ираида Борисовна всегда поступала по справедливости и была добра к окружающим. «Всем нам тяжело принять и смириться с утратой», — говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 января скончался петербургский астроном Константин Холшевников.