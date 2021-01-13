Скончался известный петербургский астроном Константин Холшевников

Скончался известный петербургский астроном Константин Холшевников
Профессор Константин Холшевников. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице скончался доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой небесной механики СПбГУ Константин Холшевников. Заслуженному деятелю науки был 81 год.

Информация о смерти появилась в группе «Петербургский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что умер профессор 10 января.

«Имя Константина Владиславовича Холшевникова присвоено астероиду (3504) Холшевников, открытому в 1981 году», – заявили в сообщении планетария, выражая соболезнования родным и близким.

Напомним, что Константин Холшевников втор множества учебников и научных работ, а также преподаватель, взрастивший не одно поколение астрономов и подарившим любовь к звёздам тысячам слушателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легендарный детский хирург скончался от коронавируса в Петербурге.

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