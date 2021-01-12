Легендарный детский хирург скончался от коронавируса в Петербурге

Легендарный детский хирург скончался от коронавируса в Петербурге
Из-за КОВИД скончался Али Баиров. Фото: «Стена памяти»

В Петербурге скончался известный детский врач, хирург детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины Али Баиров. Причиной смерти стал COVID.

О трагической новости стало известно во вторник, 12 января. Баиров пополнил список «Стены памяти» — медработников Петербурга и Ленобласти, которые ушли из жизни в период пандемии коронавируса.

Как сообщили в онлайн-группе «Стена памяти», специалист ушел из жизни еще 9 января от осложнений, вызванных новым вирусом. Его не стало на 76-м году жизни.

«Баиров Али Гиреевич — потомственный врач, сын Баирова Гирея, врача, памятник которому стоит в больнице Св. Марии Магдалины на Васильевском острове», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти российского актера, режиссера и сценариста Максима Браматкина.

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