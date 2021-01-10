Умер актер сериала «Магомаев» Максим Браматкин

В субботу, 9 января, в возрасте 41 года ушел из жизни российский актер, режиссер и сценарист Максим Браматкин. Трагическую новость сообщил его коллега и друг, режиссер Донатас Грудович.

Грудович написал в своем Facebook, что актер находился в тяжелом моральном состоянии последние дни, его спасала только работа. По словам режиссера, Браматкин «расцветал в кадре, но угасал дома». Причиной смерти, по предварительной информации, стало внезапное кровоизлияние. Подробности гибели актера пока неизвестны.

«Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него», — с сожалением отметил Грудович. Напомним, что Максим Браматкин был выпускником Высшего театрального училища имен Щукина 2001 года. Известность ему принесли роли в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также сериалах «Магомаев» и «Девять жизней Нестора Махно».