Создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Трубников умер в Подмосковье

Автор брендов Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Точная причина смерти бизнесмена на данный момент неизвестна.

О случившемся сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя. Отмечается, что Андрея Трубникова не стало накануне, 7 января. Он умер в своем доме в Подмосковье. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, что Андрей Трубников создал первый свой бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, а позже – спустя шесть лет – появился бренд Natura Siberica.

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