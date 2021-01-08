Создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Трубников умер в Подмосковье

Создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Трубников умер в Подмосковье
Скончался бизнесмен Андрей Трубников. Фото: скриншот из Instagram

Автор брендов Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников скончался на 62-м году жизни. Точная причина смерти бизнесмена на данный момент неизвестна.

О случившемся сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя. Отмечается, что Андрея Трубникова не стало накануне, 7 января. Он умер в своем доме в Подмосковье. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, что Андрей Трубников создал первый свой бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, а позже – спустя шесть лет – появился бренд Natura Siberica.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что боец ММА Хайрулаев скончался в драке под Махачкалой. Керим Хайрулаев пытался разнять оппонентов, но сам вступил в драку и пострадал. Спортсмену нанесли ножевое ранение, от которого он скончался.

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