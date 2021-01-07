Боец ММА Хайрулаев скончался в драке под Махачкалой

Боец смешанного стиля (ММА) Керим Хайрулаев скончался от ножевого ранения в ходе массовой потасовки.

Как сообщает ТАСС, инцидент случился накануне, 6 января, под Махачкалой в поселке Тарки. Проходил общественный сбор, на котором обсуждали выселение из населенного пункта семьи мужчины, обвиняемого в убийстве.

В итоге, началась массовая потасовка. Керим Хайрулаев пытался разнять оппонентов, но сам вступил в драку и пострадал. Спортсмену нанесли ножевое ранение, от которого он скончался.

Отметим, как сообщает «АиФ Дагестан», вселять подозреваемого планировали из-за распространения наркотиков. На данный момент процесс затянулся, но местные жители планируют еще один сбор. После убийства спортсмена местные жители оккупировали улицы и требовали справедливого суда. Полиция несколько часов успокаивала протестующих.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые следственные мероприятия.

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