Подросток попал в больницу после выстрела в голову от сверстницы на Полюстровском

Подросток попал в больницу после выстрела в голову от сверстницы на Полюстровском
Дети играли с огнестрельным оружием. Фото: unsplash.com

В Северной столице игра с опасным огнестрельным оружием закончилась госпитализацией. У мальчика слепое пулевое ранение из пневматического пистолета.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент случился 6 января примерно в 19:30 в одном из домов по Полюстровскому проспекту. 13-летняя девочка выстрелила в своего сверстника во время игры. Пуля угодила прямо в голову.

На данный момент ребенок находится в Детской городской больнице №19. Именно сотрудники клиники сообщили в полицию о случившемся. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина может получить срок за стрельбу в Муринском парке в честь Нового года. Нарушитель устроил стрельбу из охолощённого автомата. Свои действия он объяснил празднованием Нового года. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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