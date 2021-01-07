Мужчина может получить срок за стрельбу в Муринском парке в честь Нового года

В Колпинском районе после стрельбы из автомата в парке возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в хулиганстве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 5 января сотрудники полиции задержали мужчину в Муринском парке около дома №87 на Северном проспекте. Нарушитель устроил стрельбу из охолощённого автомата. Свои действия он объяснил празднованием Нового года.

В итоге, сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину и изъяли у него автомат, а также 95 светошумовых патронов. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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