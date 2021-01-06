В Калининском районе произошло разбойное нападение: неизвестные отобрали документы у прохожих

В Калининском районе произошло разбойное нападение: неизвестные отобрали документы у прохожих
Подозреваемые в нападении разыскиваются. Фото: Pixabay

Также у жертв преступления отобрали мобильные телефоны, наличные деньги и банковские карты.

В Калининском районе 5 января произошло разбойное нападение на горожан. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники.

Все произошло во время вечерней прогулки. На горожан напала группа лиц – злоумышленники угрожали ножами и пистолетами, а затем отняли мобильные телефоны, наличные деньги и банковские карты. В результате с карточек была снята крупная сумма. Преступники благополучно скрылись с места происшествия, а пострадавшие отправились в отделение полиции.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция проверяет информацию о вооруженном нападении на отделение банка в Москве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининский район разбой уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Третьяк объяснил, почему молодежная сборная РФ проиграла на ЧМ
В Калининском районе произошло разбойное нападение: неизвестные отобрали ...
В поликлинике Красносельского района заметили длинную очередь в коридоре
Москва передала Петербургу лекарства для лечения коронавируса
Канье Уэст и Ким Кардашьян решили развестись
Светлана Тихановская переболела коронавирусом
В США проходят митинги в поддержку Трампа: полиция использует слезоточивый газ
В Петербурге ребенок на «ватрушке» врезался в бетонную стену