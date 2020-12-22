Полиция проверяет информацию о вооруженном нападении на отделение банка в Москве

Полиция проверяет информацию о вооруженном нападении на банк. Инцидент произошел на Зацепском Валу в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию поступило сообщение о том, что вооруженный пистолетом мужчина напал на банк на Зацепском Валу в центре Москвы.

«Он якобы требует передать ему деньги», — сообщил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Информация об этом проверяется. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе налетчики ограбили банк. Не уточняется, о каким именно банке идет речь. Говорится лишь, что двое мужчин ограбили учреждении в восемь часов вечера – оба были вооружены.