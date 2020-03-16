В Невском районе налетчики ограбили банк

В Невском районе налетчики ограбили банк
Двоих задержали. Фото: pixabay.com

Злоумышленников уже задержали. Подробности пока что не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в Невском районе на проспекте Большевиков. Не уточняется, о каким именно банке идет речь. Говорится лишь, что двое мужчин ограбили учреждении в восемь часов вечера – оба были вооружены.

Полицейские уже задержали злоумышленников. Пока что не разглашаются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине по «горячим» следам поймали злоумышленника, отобравшего сумку у женщины у входа в банк.

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