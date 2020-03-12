В Тихвине по «горячим» следам поймали злоумышленника, отобравшего сумку у женщины у входа в банк

Все произошло у отделения банка. Фото: pixabay

Все произошло у отделения банка. Фото: pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти злоумышленники оставили женщину без сумки и денег. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Все произошло в среду, 11 марта, у отделения банка по улице Карла Маркса. В отдел полиции обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что двое неизвестных, применив силу к его 29-летней знакомой, открыто похитили у нее мобильный телефон, сумку, банковские карты и деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, Со слов потерпевшей, деньги принадлежали магазину, в котором она работала. Женщину госпитализировали.

Общая сумма ущерба 200 тыс. рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

В тот же день в городе Тихвин плицейские задержали 34-водителя. Продолжаются розыскные мероприятия по установлению других подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе двое мошенников попытались завладеть квартирой за 4 миллиона.