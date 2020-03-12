В Петергофе двое мошенников попытались завладеть квартирой за 4 миллиона

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители задержали злоумышленников, которые пытались незаконно завладеть квартирой, принадлежащей администрации города.

Все произошло в среду, 11 марта. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Оба безработные, 49 лет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, они были изобличены в том, что в период с 18 сентября по 29 октября прошлого года, находясь на территории Петродворцового района, представили поддельное свидетельство о рождении и получили право наследования на квартиру, расположенную на Суворовской улице, дом №5, корпус 2.

Стоимость квартиры — более 4,171 млн рублей. Вступив в право наследования, злоумышленники причинили администрации города ущерб в крупном размере.

В квартирах злоумышленников были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, носители информации, банковские карты, выписки с банковских счетов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тыс. рублей.