Организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тысяч

Организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тысяч
Подсудимые в незаконном игорном заведении выполняли роли администраторов. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в незаконной игорной деятельности.

По данным следствия, подсудимые совместно с другими соучастниками решили создать незаконный игорный клуб на проспекте Королева. В арендованном помещении они разместили 15 компьютеров, которые использовались в качестве игрового оборудования.

Как сообщили в прокуратуре города, приглашение игроков осуществлялось посредством СМС-рассылки. Незаконная деятельность клуба была пресечена в ноябре прошлого года.

Подсудимые полностью признали свою вину. Каждому из мужчин предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уроженец Петрозаводска торговал наркотиками через Telegram.

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