Организаторы незаконного игрового клуба на Королева выплатят штраф в размере 100 тысяч

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в незаконной игорной деятельности.
По данным следствия, подсудимые совместно с другими соучастниками решили создать незаконный игорный клуб на проспекте Королева. В арендованном помещении они разместили 15 компьютеров, которые использовались в качестве игрового оборудования.
Как сообщили в прокуратуре города, приглашение игроков осуществлялось посредством СМС-рассылки. Незаконная деятельность клуба была пресечена в ноябре прошлого года.
Подсудимые полностью признали свою вину. Каждому из мужчин предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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