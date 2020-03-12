В Петербурге уроженец Петрозаводска торговал наркотиками через Telegram

В Петербурге правоохранители задержали наркодилера, который распространял запрещенные вещества через мессенджер Telegram.

Полицейские сделали «проверочную закупку» в электронном магазине. После покупки наркотика массой 1,6 грамма 2 марта возбудили уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе розыска во вторник, 10 марта, полицейские задержали 24-летнего уроженца Петрозаводска, проживающего на бульваре Александра Грина, дом №2. По версии следствия, он является организатором электронного магазина, закладчиком и сбытчиком в одном лице.

Во время обысков в его квартире полицейские обнаружили сверток с наркотиком массой 61,1 грамма, 30 пакетиков с растительным веществом, 200 таблеток, мобильные телефоны, банковские карты, упаковочный материал.

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