На Культуре неизвестные ограбили офис хлебопеков, финдиректор лишилась 1,5 миллиона

В Выборгском районе Петербурга неизвестные обчистили офис хлебопекарной компании. Личных сбережений лишилась финдиректор организации.

Все случилось в ночь на среду, 11 марта, в офисе компании на проспекте Культуры, 48А. В отдел полиции в 9 часов вечера обратилась 46-летняя финдиректор организации, производящей ингредиенты для хлебопекарного производства. Она рассказала, что в период с 01:52 до 02:26 неизвестные похитили ее личные деньги, 1,58 млн рублей и 1,35 тыс. евро, находящиеся в сейфе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после в полицию обратилась бухгалтер компании. Она заявила, что из сейфа также были украдены 33,649 тыс. рублей, принадлежащих организации.

Видеонаблюдение с места происшествия просмотрено, изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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