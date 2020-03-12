В Ленобласти пьяный мужчина позвонил в полицию с угрозой взорвать гранату

В полицию Выборгского района Ленобласти позвонил неизвестный и сообщил, что собирается взорвать гранату в квартире на Ленинградском шоссе. Перед этим мужчина явно употребил не малое количество спиртного.

Все произошло в среду, 11 марта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники не обнаружили взрывчатые вещества и взрывные устройства. Эвакуация в доме не проводилась. Звонившего задержали по месту жительства.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители изъяли у него мобильный телефон. В отношении предполагаемого злоумышленника составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Молодежном при чистке канавы обнаружили останки человека.