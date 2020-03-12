В Молодежном при чистке канавы обнаружили останки человека

В полицию Курортного района Петербурга поступило сообщение об обнаружении скелетированных останков в поселке Молодежное.
Все произошло в среду, 11 марта, у дома №6 по Сочинской улице. При чистке канавы от мусора были обнаружены фрагменты черепа и костей человека.
Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель уточнил, что ему данные сведения поступили от сотрудника администрации Молодежного. На место происшествия направилась следственно-оперативная группа.
Правоохранители обнаружили останки человека, возраст и пол которого установить не предоставляется возможным. Останки направили в морг.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщали о задержании извращенца на Подвойского. Он подсматривал в окна школы.