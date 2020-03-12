На Подвойского поймали извращенца без штанов, подсматривающего в окна школы

В Невском районе Петербурга правоохранители поймали злоумышленника, который занимался самоудовлетворением возле школы.

Все произошло в среду, 11 марта, на улице Подвойского. В 18:12 в отдел полиции обратился 33-летний тренер спортшколы олимпийского резерва. Он рассказал, что у здания школы находится неизвестный мужчина, который занимается онанизмом, глядя в окна, где находятся дети.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по указанному адресу оперативно прибыл наряд полиции. На месте был задержан 38-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что извращенец уже был судим за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге две «сотрудницы Собеса» оставили пенсионера без паспорта и 500 тысяч.