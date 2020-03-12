На Космонавтов две «сотрудницы Собеса» оставили пенсионера без паспорта и 500 тысяч

На Космонавтов две &#171;сотрудницы Собеса&#187; оставили пенсионера без паспорта и 500 тысяч
Пенсионер обратился в полицию спустя неделю после пропажи. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга правоохранители разыскивают двух злоумышленниц, которые вынесли из квартиры местного жителя полмиллиона рублей и паспорт.

Преступный инцидент произошел в среду, 4 марта, в доме №60 на проспекте Космонавтов. Спустя неделю в отдел полиции обратился 83-летний мужчина. Он сообщил, что к нему в квартиру пришли две женщину, которые представились сотрудниками районного отдела соцобеспечения. 8 марта житель обнаружил пропажу документов и сбережений.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина не смог описать злоумышленниц.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице за день анонимы «заминировали» почти 100 зданий.

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