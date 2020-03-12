В Петербурге в среду анонимы из Москвы «заминировали» почти 100 зданий

В Петербурге в среду анонимы из Москвы &#171;заминировали&#187; почти 100 зданий
Сотрудников выводили на улицу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербург

Неизвестные из Москвы разослали на адреса электронных почт судов Петербурга сообщения с угрозами. В анонимном письме было указано о заминировании больниц, родильных домов, торговых центров, судов и отелей.

За день, 11 марта, правоохранители осмотрели 99 объектов. Речь идет о 4 зданиях судов, 6 роддомах, 42 ТЦ, 27 больницах и 20 отелях. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в проведении мероприятий задействовали 293 сотрудника ОВД. Из 3 зданий судов эвакуировали 231 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что бывший главврач одной из петербургских больниц поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии опасного вируса.

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