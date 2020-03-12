Экс-главврач Боткинской больницы поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса.

Специалист напомнил, что в первую очередь вирус угрожает пожилым людям. По его мнению, объявление пандемии в нынешних условиях является адекватным решением ВОЗ.

Как сообщает «Доктор Питер», Яковлев подчеркнул, что инфекция распространяется слишком быстро. Он заявил, что такое решение сигнал для властей всех стран вдумчиво отнестись к противоэпидемическим мероприятиям.

Напомним, что по данным ВОЗ, в мире зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания в 114 странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор запретил прием пищи на рабочих местах из-за коронавируса.