В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе &#171;ВКонтакте&#187; зафиксирован сбой
"Вконтакте" произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, большинство 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% столкнулись с проблемами при доставке сообщений, 11% завили, что не могу войти в аккаунт.

Сбои начались около 21.08 по московскому времени.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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вконтакте сбой соцсети


 

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