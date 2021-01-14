В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, большинство 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% столкнулись с проблемами при доставке сообщений, 11% завили, что не могу войти в аккаунт.

Сбои начались около 21.08 по московскому времени.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.